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ضبط تشكيل عصابى بحوزته 50 ألف قرص مخدر بالدقهلية

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:58 ص
ضبط تشكيل عصابى بحوزته 50 ألف قرص مخدر بالدقهلية أقراص مخدرة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الدقهلية شريف الديب
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بحوزتهم 50 ألف قرص مخدر بالدقهلية، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الكبتاجون المخدر متخذين من بعض أقسام محافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وتحديدهم (3 أشخاص من ذوى السوابق الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة جمصه مستقلين سيارة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهم " 50000 خمسون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمول ".

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة والدراجة النارية فى عملية النقل والترويج .

 


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