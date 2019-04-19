video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزيرة السياحة تدور حول جعران البحيرة المقدسة لجلب الحظ السعيد

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:17 م
صور.. وزيرة السياحة تدور حول جعران البحيرة المقدسة لجلب الحظ السعيد وزيرة السياحة ويسرا يدوران حول الجعران المقدس
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
تقول الأسطورة إن الجعران المقدس أمام البحيرة المقدسة يجلب السعادة ويحقق الأمنيات للباحثين عن الحظ السعيد والزواج والإنجاب لمن يدور حوله 7 أشواط، تلك هى القصة التى سرد أحداثها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ووفد الدبلوماسيين والكاتبة لميس جابر والفنانة يسرا خلال جولتهم اليوم بمعبد الكرنك صباح اليوم الجمعة.
 
 
وقامت وزيرة السياحة بصحبة الفنانة يسرا بالانضمام إلى الوفد الأجنبى الذى كان يدور حول الجعران، واتمت السبع لفات والتقطت الصور مع الأجانب أمام البحيرة المقدسة.
 
وزيرة السياحة تدور حول الجعران
وزيرة السياحة تدور حول الجعران
 
أعربت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بالتنسيق والتناغم الذى يشهده العمل بين وزارتى السياحة والآثار، لافته إلى أن هذا الشكل لإدارة الملفات بين الوزارتين يٌعلى شأن السياحة الثقافية، ويضيف لمصر لأن الهدف فى النهاية واحد وهو النهوض بقطاع السياحة.
 
وزيرة السياحة ويسرا يدوران حول الجعران المقدس
وزيرة السياحة ويسرا يدوران حول الجعران المقدس
 
وقالت الدكتورة رانيا، إن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، مشيدة بالجهود المبذولة فى مجال الاكتشافات الأثرية، لافته إلى أن السياحة لكى تنجح فهناك مسئولية مشتركة بين الجميع وهذا ما يحدث فهناك تنسيق وتعاون كامل بين الوزراء.
 
سياح يدورون حول الجعران
سياح يدورون حول الجعران
 
واصطحب مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وزيرة السياحة ووفد من البرلمانيين والفنانين داخل المعبد وقدم شرحا مفصلا حول تاريخ المعابد والملك رمسيس الثانى وزوجاته  وقصة أطول مسلة فرعونية التى تعود للملكة حتشبسوت، وبعد أن استمعت الدكتورة رانيا لقصة الجعران أمام البحيرة المقدسة قامت باللف حول الجعران وفقا للأسطورة للحظ السعيد.
 
الجعران المقدس
الجعران المقدس

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدكتورة رانيا المشاط: السياحة الثقافية فى مصر تشهد انتعاشة بفضل الاكتشافات الأثرية

وزيرة السياحة تستمع للسائحين فى معبد الكرنك وتلتقط معهم صور تذكارية

السياحة

الجعران

البحيرة المقدسة

رانيا المشاط




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة