صور.. وزيرة السياحة تدور حول جعران البحيرة المقدسة لجلب الحظ السعيد

كتبت آمال رسلان

تقول الأسطورة إن الجعران المقدس أمام البحيرة المقدسة يجلب السعادة ويحقق الأمنيات للباحثين عن الحظ السعيد والزواج والإنجاب لمن يدور حوله 7 أشواط، تلك هى القصة التى سرد أحداثها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ووفد الدبلوماسيين والكاتبة لميس جابر والفنانة يسرا خلال جولتهم اليوم بمعبد الكرنك صباح اليوم الجمعة.

وقامت وزيرة السياحة بصحبة الفنانة يسرا بالانضمام إلى الوفد الأجنبى الذى كان يدور حول الجعران، واتمت السبع لفات والتقطت الصور مع الأجانب أمام البحيرة المقدسة.



وزيرة السياحة تدور حول الجعران

أعربت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بالتنسيق والتناغم الذى يشهده العمل بين وزارتى السياحة والآثار، لافته إلى أن هذا الشكل لإدارة الملفات بين الوزارتين يٌعلى شأن السياحة الثقافية، ويضيف لمصر لأن الهدف فى النهاية واحد وهو النهوض بقطاع السياحة.



وزيرة السياحة ويسرا يدوران حول الجعران المقدس

وقالت الدكتورة رانيا، إن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، مشيدة بالجهود المبذولة فى مجال الاكتشافات الأثرية، لافته إلى أن السياحة لكى تنجح فهناك مسئولية مشتركة بين الجميع وهذا ما يحدث فهناك تنسيق وتعاون كامل بين الوزراء.



سياح يدورون حول الجعران

واصطحب مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وزيرة السياحة ووفد من البرلمانيين والفنانين داخل المعبد وقدم شرحا مفصلا حول تاريخ المعابد والملك رمسيس الثانى وزوجاته وقصة أطول مسلة فرعونية التى تعود للملكة حتشبسوت، وبعد أن استمعت الدكتورة رانيا لقصة الجعران أمام البحيرة المقدسة قامت باللف حول الجعران وفقا للأسطورة للحظ السعيد.