صور.. وزيرا الآثار والسياحة يصلان الكرنك لافتتاح معبد الإيبت وفتحه للزيارة لأول مرة

آمال رسلان - الأقصر أحمد مرعى

وصل الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الجمعة، إلى معبد الكرنك لإعلان ضم "معبد الإيبت" فى منطقة الكرنك الفرعونية، والذى تم ترميمه خلال الفترة الماضية وتطويره لفتحه لأول مرة أمام الجمهور، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلس النواب والفنانة يسرا.

وكانت قد أعلنت وزارة الآثار عن إتاحة مواقع جديدة للزيارة للمصريين والأجانب، إذ من المقرر أن ينضم "معبد الإيبت" فى منطقة الكرنك الفرعونية، لقائمة المزارات فى احتفالات يوم التراث العالمى بشهر أبريل الجارى، حيث جرت داخله أعمال مشروع ترميم وتطوير المعبد الخاص بالمعبودة "إيبت" والواقع على المحور الجنوبى من معبد آمون رع بالكرنك.



















