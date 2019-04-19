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صور..مظاهرات إيطالية للحد من التغيرات المناخية بقيادة طفلة سويدية

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:16 م
صور..مظاهرات إيطالية للحد من التغيرات المناخية بقيادة طفلة سويدية
رويترز
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قادت الطفلة السويدية جريتا ثانبيرج مظاهرات جديدة فى العاصمة الإيطالية روما، وذلك لمطالبة السلطات بالمزيد من الإجراءات، والتى من شأنها الحد من التغيرات المناخية.

وكانت ثانبرج قد ألقت محاضرة الثلاثاء الماضى أمام لجنة الشئون البيئية بالبرلمان الأوروبى، حيث شددت على ضرورة حماية الأجيال القادمة من تأثير التغيرات المناخية، والتى ستترك تداعيات كارثية عليها.

وتعد الحكومة الإيطالية، والتى تنتمى إلى اليمين المتطرف، هى أحد أكثر الحكومات التى لا تبدى اهتماما كبيرا لمسألة التغيرات المناخية، حيث أنها تعطى الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادى.

إحدى المتظاهرات
إحدى المتظاهرات
أعداد كبيرة من المتظاهرين
أعداد كبيرة من المتظاهرين
الأرض فى خطر بسبب التغير المناخى
الأرض فى خطر بسبب التغير المناخى
الطفلة السويدية تقود مظاهرات روما
الطفلة السويدية تقود مظاهرات روما
ثانبيرج تقود المظاهرات
ثانبيرج تقود المظاهرات
ثانبيرج تلقى كلمتها
ثانبيرج تلقى كلمتها
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
جريتا ثانبرج تقود مسيرة
جريتا ثانبرج تقود مسيرة
جريتا ثانبيرج تلقى كلمة أمام المتظاهرين
جريتا ثانبيرج تلقى كلمة أمام المتظاهرين
جريتا ثانبيرج
جريتا ثانبيرج
دعوات لحماية المستقبل من تداعياتا التغيرات المناخية
دعوات لحماية المستقبل من تداعياتا التغيرات المناخية
سيدات شاركن بالمظاهرة
سيدات شاركن بالمظاهرة
عدد كبير شاركوا بالمظاهرات
عدد كبير شاركوا بالمظاهرات
عدد من المتظاهرات يفترشن الأرض
عدد من المتظاهرات يفترشن الأرض
لافتات داعية للقضاء على ظاهرة التغير المناخى
لافتات داعية للقضاء على ظاهرة التغير المناخى
متظاهرات ترفعن صور جريتا ويصفونها بالبطلة
متظاهرات ترفعن صور جريتا ويصفونها بالبطلة
متظاهرون يشاركون بالدراجات
متظاهرون يشاركون بالدراجات
متظاهرون
متظاهرون
مسن يشارك بالمظاهرة
مسن يشارك بالمظاهرة
مشارك يرفع لافتة مكتوب عليها نحب كوكبنا
مشارك يرفع لافتة مكتوب عليها نحب كوكبنا
مشاركون بالمظاهرات
مشاركون بالمظاهرات

 


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إيطاليا

مظاهرات

مظاهرات إيطالية

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جريتا ثانبيرج

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