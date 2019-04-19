video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. كثافات مرورية بسبب أعمال تطوير كوبرى السيدة عائشة

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:43 م
صور.. كثافات مرورية بسبب أعمال تطوير كوبرى السيدة عائشة كثافات مروريه
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تسببت أعمال تطوير كوبري السيدة عائشة و رفع كفاءة الكوبرى التى تجريها إدارة المرور، أمام القادم من صلاح سالم ومجرى العيون اتجاه مناطق القلعة، فى ظهور كثافات مرورية مرتفعة،  فى الاتجاه القادم من مناطق محور عين الحياه وشارع مجرى العيون، والقادم من مناطق حسن الأنور، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

و تناشد الإدارة العامة لمرور القاهرة، جميع قائدى السيارات الإبتعاد المناطق المتاثرة، بأعمال التطوير واستخدام محور الكورنيش ومحور الاتوستوراد لتخفيف الزحام المرورى عن المنطقة بالكامل، وسط مراقبة و متابعة غرف العمليات لحركة المركبات بالمكان.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بظهور كثافات مرورية نتيجة لأعمال تطوير و اصلاحات كوبرى السيدة عائشة التى من المقرر استمرارها حتى عصر غدا السبت، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة وأمر باتخاذ اللازم، وتناشد الإدارة بالابتعاد عن منطقة الأعمال لتخفيف حدة الزحام عن المنطقة.

3cb000ff-f994-4bd9-a574-33f40146603e
 
 
69aec156-7365-4672-8438-d28b3f468f6f
 
443b3128-f1fc-407d-bd21-26c5b12b7300
 
517b20e2-4cd7-49d0-b8b5-55a1228743d5
 
 
9250aa90-28cf-472d-8a3e-d3aec63ca594
 
 
e68ee46c-61cb-4efc-8817-e1a90ef570af
 
 
f7c6bdd0-3f92-442d-8c99-93552aff5e9e

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

اخبار المرور

كوبرى السيدة عائشة

خدمات مرورية

مرور القاهرة

زحام مرورى

اعمال تطوير




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة