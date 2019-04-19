صور.. كثافات مرورية بسبب أعمال تطوير كوبرى السيدة عائشة

كتب عبد الرحمن سيد

تسببت أعمال تطوير كوبري السيدة عائشة و رفع كفاءة الكوبرى التى تجريها إدارة المرور، أمام القادم من صلاح سالم ومجرى العيون اتجاه مناطق القلعة، فى ظهور كثافات مرورية مرتفعة، فى الاتجاه القادم من مناطق محور عين الحياه وشارع مجرى العيون، والقادم من مناطق حسن الأنور، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

و تناشد الإدارة العامة لمرور القاهرة، جميع قائدى السيارات الإبتعاد المناطق المتاثرة، بأعمال التطوير واستخدام محور الكورنيش ومحور الاتوستوراد لتخفيف الزحام المرورى عن المنطقة بالكامل، وسط مراقبة و متابعة غرف العمليات لحركة المركبات بالمكان.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بظهور كثافات مرورية نتيجة لأعمال تطوير و اصلاحات كوبرى السيدة عائشة التى من المقرر استمرارها حتى عصر غدا السبت، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة وأمر باتخاذ اللازم، وتناشد الإدارة بالابتعاد عن منطقة الأعمال لتخفيف حدة الزحام عن المنطقة.