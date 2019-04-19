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صور.. توافد المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية فى المغرب

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:32 م
صور.. توافد المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية فى المغرب توافد أبناء الجالية المصرية بالمغرب
كتب محمود راغب
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توافد أبناء الجالية المصرية في المغرب على لجان التصويت على الاستفتاء للتعديلات الدستورية فى مشهد ديمقراطى يعكس حبهم لوطنهم وأنهم جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية .

وتجري عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

توافد أبناء الجالية المصرية بالمغرب (1)
 

 

توافد أبناء الجالية المصرية بالمغرب (2)
 

 

توافد أبناء الجالية المصرية بالمغرب (3)

 


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