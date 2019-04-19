صور.. توافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات على لجان الاستفتاء بأعلام مصر

توافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ الصباح بمجرد فتح باب التصويت بأول أيام الاستفتاء المخصصة للمصريين فى الخارج.

وتوافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات على مقرات لجان الاستفتاء رافعين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها "نعم للتعديلات الدستورية لسلامة الوطن" فى مشهد يعكس حب الوطن.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.