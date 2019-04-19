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استعدادًا للاستفتاء غدًا..

صور.. بدء عمل غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية لمتابعة انتقال أعضاءها للمحافظات

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:31 ص
صور.. بدء عمل غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية لمتابعة انتقال أعضاءها للمحافظات غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود
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بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، صباح اليوم الجمعة، أعمالها بمتابعة انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى محافظات الجمهورية المختلفة، وتوجههم إلى مقار المحاكم الابتدائية بمحافظات مصر المختلفة، وذلك لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بعملية الاستفتاء، تمهيدا لبدء أعمال الاقتراع التى سوف تجرى صباح الغد.

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غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية

ويشارك أكثر من 4 آلاف من أعضاء النيابة الإدارية فى الإشراف القضائى على أعمال الاستفتاء، فيما خصصت القوات المسلحة عدد من الطائرات العسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على عملية الاستفتاء بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم، وضمان استلام اللجان فى التوقيتات المحددة لها.

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متابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية لمقارهم الانتخابية

وأعرب نادى النيابة الادارية عن شكره وتقديره واعتزازه بالقوات المسلحة ودورها الوطني، كما اشادت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بدور وزارة الداخلية، وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة، لتأمين كامل أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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غرفة العمليات أثناء متابعة نقل الاعضاء
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غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية

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