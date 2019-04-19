صور.. انتهاء أول أيام الاستفتاء بالسفارة المصرية بمسقط

كتب - محمد سعد

وسط إقبال كبير من أطياف الجالية المصرية بسلطنة عمان، أغلقت السفارة المصرية فى مسقط باب التصويت في أول أيام الاستفتاء على تعديل الدستور، لتفتح أبوابها غدا في التاسعة صباحا بتوقيت مسقط.





وكان لنادي الجالية المصرية بسلطنة عمان وأعضاء الجالية دور كبير بالتنسيق مع السفارة المصرية بمسقط ، حيث قام النادي بعمل دعاية مكثفة عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بعمل عدة اجتماعات ولقاءات مع أفراد الجالية المصرية لحث المصريين علي المشاركة الإيجابية واستخدام حقهم الدستوري في التصويت برأيهم علي التعديلات المقترحة علي الدستور.

كما قام السفير محمد غنيم، سفير جمهورية مصر العربية بالسلطنة، بإعطاء تعليماته بفتح القسم القنصلي لخدمة أبناء الجالية المصرية.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة داخل مقر السفارة بحضور عدد كبير من المصريين.

وتواجد محمود منصور، عضو الأمانه العامه لحزب مستقبل وطن، لدعم وعمل دعاية وحث المصريين علي المشاركة الإيجابية في التصويت علي الدستور.



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