صور.. البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة تحت عنوان "فقراء العالم"

رويترز

جلس البابا فرنسيس صامتا ينصت لواعظ القصر الرسولى وهو يندد بتفشى ظاهرة التفاوت بين الفقراء والأغنياء فى العالم خلال قداس الجمعة العظيمة فى اليوم الذى يتذكر فيه المسيحيون صلب المسيح.

وخلال القداس الذى أقيم فى كنيسة القديس بطرس أعادت ترانيم باللاتينية رواية الساعات الأخيرة فى حياة المسيح من اعتقاله وحتى دفنه، ليستلقى البابا فرانسيس على الأرض أثناء القداس قائدا لقداس الجمعة العظيمة.



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة

والقداس واحد بين عدد قليل منها تقام خلال العام دون أن يلقى فيها البابا عظة ويترك الأمر للأب رانيرو كانتالاميسا الذى يحمل لقب واعظ القصر الرسولي.

وانصت البابا للأب كانتالاميسا وهو يصف المسيح بأنه "نموذج وممثل لكل المنبوذين والمحرومين والمهمشين على وجه الأرض. من نشيح بوجوهنا عنهم حتى لا نراهم".

وأضاف كانتالاميسا "قلة من الأثرياء لديهم من السلع أكثر من قدرتهم على الاستهلاك بينما على مدى قرون عاشت جموع لا حصر لها من الفقراء دون أن تملك كسرة خبز أو شربة ماء لإعطائها لأطفالهم".

وتابع "لا يمكن لأى دين ألا يكترث بهذا لأن رب كل الأديان لا يغفل عن كل ذلك".

ويقود البابا البالغ من العمر 82 عاما قداس عيد القيامة ليل السبت.



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة



البابا فرانسيس يقود قداس الجمعة العظيمة



البابا فرانسيس