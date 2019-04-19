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صور.. الأنبا انطونيو أسقف إيبارشية ميلانو يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:38 م
صور.. الأنبا انطونيو أسقف إيبارشية ميلانو يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور الاسقف انطونيو مع القنصل إيهاب سريع
كتبت فاطمة شوقى
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توجه الأنبا انطونيو أسقف إيبارشية ميلانو إلى القنصلية المصرية للإدلاء بصوته والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

الأسقف أثناء الإدلاء بصوته
الأسقف أثناء الإدلاء بصوته

والتقى الأنبا انطونيو اسقف ايبارشية ميلانو مع السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام فى ميلانو.

الأسقف وإيهاب سريع القنصل
الأسقف وإيهاب سريع القنصل

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

الانبا انطونيو أسقف ابراشية ميلانو
الانبا انطونيو أسقف ابراشية ميلانو

 

السفارة المصرية فى ميلانو
السفارة المصرية فى ميلانو

 

 

 


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