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صور.. إقبال على التصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية بمسقط

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:50 م
صور.. إقبال على التصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية بمسقط المصريون فى مسقط
كتب - محمد سعد
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شهدت السفارة المصرية بمسقط إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان على المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.
 
الجالية المصرية فى مسقط
الجالية المصرية فى مسقط
 
وتوافد أبناء الجالية المصرية مع أسرهم على مقر السفارة بمسقط في التاسعة صباحا بتوقيت مسقط وكان في استقبالهم السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان واعضاء السفارة.
الجالية المصرية تؤدى صلاة الجمعة داخل السفارة
الجالية المصرية تؤدى صلاة الجمعة داخل السفارة
وقام أبناء الجالية المصرية بأداء صلاة الجمعة داخل ساحة السفارة، وسط جو عائلي. وأعدت السفارة المصرية بمسقط أماكن واستراحات خاصة للعائلات والاطفال .
المصريات تدلين بأصواتهن
المصريات تدلين بأصواتهن

المصريون بعمان
المصريون بعمان

المصريون يدلون بأصواتهم فى مسقط
المصريون يدلون بأصواتهم فى مسقط

صلاة الجمعة فى مسقط
صلاة الجمعة فى مسقط

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

لسفارة المصرية فى مسقط
لسفارة المصرية فى مسقط
 

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