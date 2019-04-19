صور.. إقبال على التصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية بمسقط

كتب - محمد سعد

شهدت السفارة المصرية بمسقط إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان على المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.



الجالية المصرية فى مسقط

وتوافد أبناء الجالية المصرية مع أسرهم على مقر السفارة بمسقط في التاسعة صباحا بتوقيت مسقط وكان في استقبالهم السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان واعضاء السفارة.



الجالية المصرية تؤدى صلاة الجمعة داخل السفارة

وقام أبناء الجالية المصرية بأداء صلاة الجمعة داخل ساحة السفارة، وسط جو عائلي. وأعدت السفارة المصرية بمسقط أماكن واستراحات خاصة للعائلات والاطفال .