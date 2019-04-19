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صور.. إقبال سيدات مصر فى الخارج للإدلاء بأصواتهن على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:43 ص
صور.. إقبال سيدات مصر فى الخارج للإدلاء بأصواتهن على التعديلات الدستورية سيدات مصر فى الخارج يشاركن فى استفتاء الدستور
كتب محمود راغب
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شهدت الساعات الأولى من عملية الاستفتاء على بعض مواد الدستور، إقبالاً كثيفًا من قبل المرأة المصرية بالخارج، ومشاركة ملموسة فى حث وحشد المصريين للنزول والمشاركة.

وحرصت المرأة المصرية فى مختلف دول للعالم على تقدم الصفوف خلال عملية الاستفتاء فى اللجان المختلفة، والتى شهدت تنظيما كبيرا ساهم فى خروج المشهد الافتتاحى للاستفتاء بمظهر حضارى يعبر عن مصر والمصريين، حيث تحرص المرأة المصرية بالخارج على المشاركة فى كل المحافل الوطنية فى صور مبهجة، حيث تشارك سيدات مصر بالخارج فى العديد من الدول حول العالم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، دور المرأة المصرية الهام والفاعل فى الخارج، وقدرتها على قيادة الحشد المصرى، وإيمانها بدورهن وحقهن الدستورى، فضلا عن رغبتهن فى المساهمة فى رسم مستقبل أفضل.

وتم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى التالي: (Info.elections@emigration.gov.eg)، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التى يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.

وفى سياق متصل، جهزت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء، وتم تجهيزها بكافة أجهزة الاتصال وربطها بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، والتى يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.

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