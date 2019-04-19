video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. إبراهيم محلب يحضر العرض المسرحى "الملك لير"

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:42 ص
صور.. إبراهيم محلب يحضر العرض المسرحى "الملك لير" إبراهيم محلب وزوجته يحضران العرض المسرحى "الملك لير"
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على حضور العرض المسرحى "الملك لير"، بطولة النجم يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوى، وجاء ضمن آخر أبرز حضور العرض المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وزوجته، اللذان كان فى استقبالهما المخرج والمنتج مجدى الهوارى المشرف الفنى على العمل.

ومن جانبه، احتفى الفنان محمد فهيم، أحد نجوم العرض المسرحى "الملك لير"، بزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، ونشر صور استقباله فى المسرح، وعلق عليها "بجد شكرًا لكل منتج واعى وعنده رؤية فنية عالية، شكرا أستاذ مجدى الهوارى، حقيقى سعادة كبيرة وفخر كبير لهذا الفكر المحترم جدًا، لك كل التحية والتقدير على مجهودك الرائع وإنك وفرت كل عوامل العمل الفنى اللى بيتمناها كل فنان، متفائل جدًا ويقين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

إبراهيم محلب يحضر العرض المسرحى الملك لير
إبراهيم محلب يحضر العرض المسرحى الملك لير

 

ويواصل النجم يحيى الفخرانى تقديم عروض مسرحيته الجديدة "الملك لير" التى انطلقت أولى لياليها 10 أبريل، ويظهر فى الفيديو كوكبة من النجوم أبطال المسرحية، منهم فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس، هبة مجدى، نضال الشافعى، محمد فهيم، ناصر سيف، وغيرهم من النجوم من إخراج تامر كرم.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

57209086_372562360135134_427691387341766656_n (1)
مجدى الهوارى يستقبل المهندس إبراهيم محلب لحضور "الملك لير"

 

57232173_372562446801792_6701687159872552960_n
المهندس إبراهيم محلب وزوجته يحضران العرض المسرحى "الملك لير"

 

وكان قد كشف النجم الكبير يحيى الفخرانى – فى وقت سابق - عن قصة إعادة إحياء مسرحية "الملك لير" وإعادة تقديمها لأول مرة فى القطاع الخاص فى مغامرة فنية كبيرة من الشركة  المنتجة للمسرحية والمخرج والمنتج مجدى الهوارى المشرف الفنى على العمل.

وتابع الفخرانى "عندما ولدت فكرة إنشاء مسرح ضخم للإنتاج المسرحى بهدف إعادة الروح لأبو الفنون، وعرض على مجدى الهوارى نصا آخر قلت إننى سأحتاج حوالى عامين للتحضير لهذا العمل ليخرج بالشكل اللائق وهذا أمر صعب، وسألته عن رأيه فى إعادة تقديم "الملك لير.. ففوجئت به يقول لى فوراً أنا موافق، فقلت له خذ وقتك فى التفكير ونتكلم تانى خشية من أن يكون قد أبدى موافقته إحراجاً منى، وفى المساء وجدته يتصل بى ويخبرنى أنه بدأ يتعاقد على النص فأيقنت أن الأمر جاد فعلاً".

57540204_372562466801790_538012093400481792_n
صورة تذكارية للمخرج مجدى الهوارى مع المهندس إبراهيم محلب وزوجته

 

1
تدوينة الفنان محمد فهيم

 

2
صور حضور المهندس إبراهيم محلب العرض المسرحى "الملك لير"

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شيرين حمدى تستضيف أبطال مسرحية "الملك لير" بـ"ON set"

صورة.. الفيشاوى "الابن" يدعم والده من كواليس "الملك لير"

فيديو.. مشاهد مصورة من مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى

يحيي الفخرانى: إعادة تقديم"الملك لير " فى القطاع الخاص مغامرة فنية

"ركبى بتخبط فى بعض"..رانيا فريد شوقى تعرض صورة من كواليس أول عرض لـ"الملك لير"

وزيرة الثقافة وسميحة أيوب أبرز حضور العرض الرابع لمسرحية الملك لير

أحمد عزمى عن مسرحية الملك لير: الوقوف أمام يحيى الفخرانى له مذاق خاص

صور.. يحيى الفخرانى: سعيد بعرض مسرحية الملك لير للجمهور المصرى المتذوق للفن

فيديو وصور.. فاروق الفيشاوى خلال المؤتمر الصحفى لـ"الملك لير": القطاع العام للمسرح انتهى

الملك لير

ابراهيم محلب

مجدى الهوارى

اخبار الفن

اليوم السابع بلس

يحيى الفخرانى

محمد فهيم

فاروق الفيشاوى




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة