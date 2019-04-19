صور.. إبراهيم محلب يحضر العرض المسرحى "الملك لير"

كتب محمد رضا

حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على حضور العرض المسرحى "الملك لير"، بطولة النجم يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوى، وجاء ضمن آخر أبرز حضور العرض المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وزوجته، اللذان كان فى استقبالهما المخرج والمنتج مجدى الهوارى المشرف الفنى على العمل.

ومن جانبه، احتفى الفنان محمد فهيم، أحد نجوم العرض المسرحى "الملك لير"، بزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، ونشر صور استقباله فى المسرح، وعلق عليها "بجد شكرًا لكل منتج واعى وعنده رؤية فنية عالية، شكرا أستاذ مجدى الهوارى، حقيقى سعادة كبيرة وفخر كبير لهذا الفكر المحترم جدًا، لك كل التحية والتقدير على مجهودك الرائع وإنك وفرت كل عوامل العمل الفنى اللى بيتمناها كل فنان، متفائل جدًا ويقين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".



إبراهيم محلب يحضر العرض المسرحى الملك لير

ويواصل النجم يحيى الفخرانى تقديم عروض مسرحيته الجديدة "الملك لير" التى انطلقت أولى لياليها 10 أبريل، ويظهر فى الفيديو كوكبة من النجوم أبطال المسرحية، منهم فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس، هبة مجدى، نضال الشافعى، محمد فهيم، ناصر سيف، وغيرهم من النجوم من إخراج تامر كرم.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.



مجدى الهوارى يستقبل المهندس إبراهيم محلب لحضور "الملك لير"



المهندس إبراهيم محلب وزوجته يحضران العرض المسرحى "الملك لير"

وكان قد كشف النجم الكبير يحيى الفخرانى – فى وقت سابق - عن قصة إعادة إحياء مسرحية "الملك لير" وإعادة تقديمها لأول مرة فى القطاع الخاص فى مغامرة فنية كبيرة من الشركة المنتجة للمسرحية والمخرج والمنتج مجدى الهوارى المشرف الفنى على العمل.

وتابع الفخرانى "عندما ولدت فكرة إنشاء مسرح ضخم للإنتاج المسرحى بهدف إعادة الروح لأبو الفنون، وعرض على مجدى الهوارى نصا آخر قلت إننى سأحتاج حوالى عامين للتحضير لهذا العمل ليخرج بالشكل اللائق وهذا أمر صعب، وسألته عن رأيه فى إعادة تقديم "الملك لير.. ففوجئت به يقول لى فوراً أنا موافق، فقلت له خذ وقتك فى التفكير ونتكلم تانى خشية من أن يكون قد أبدى موافقته إحراجاً منى، وفى المساء وجدته يتصل بى ويخبرنى أنه بدأ يتعاقد على النص فأيقنت أن الأمر جاد فعلاً".



صورة تذكارية للمخرج مجدى الهوارى مع المهندس إبراهيم محلب وزوجته



تدوينة الفنان محمد فهيم