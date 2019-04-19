صندوق تحيا مصر: مبادرة نور حياة تصل لـ 186 مدرسة ابتدائية فى 5 محافظات

كتب مدحت وهبة

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر،اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور على جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق، و ابراهيم كرم، المدير التنفيذى للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبى للصندوق.

ووافقت اللجنة، من حيث المبدأ على عرض من احدى الشركات حول مشروع استثمارى للتمور بالوادى الجديد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة الانتاج الحربى.

كما استمعت اللجنة، إلى عرض من وزارة الشباب والرياضة لمعدل تنفيذ مشروع انشاء مركز شباب الاسمرات بحى المقطم بمحافظة القاهرة، على مساحة 11.5 فدان، حيث يشتمل المركز على ملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالات ألعاب، والذى تدعمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويتم التنفيذ بواسطة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية.

وأوضح ممثلى وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ 60 % من المشروع، ووافقت اللجنة بشكل مبدئى على توفير تمويل بقيمة 105 مليون جنيه لاستكمال مشروع، مع تخصيص عائد من ايرادات المركز لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك فى اطار تطوير الاماكن العشوائية وتطوير البنية الاساسية للمنشآت الشبابية والرياضية.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، على حرص الصندوق على دعم المشروعات التى تخدم الشباب إيماناً بدورهم الحيوى فى بناء المجتمع وكذلك تشجيع ريادة الاعمال.

وأوضح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ان الوزارة تعمل على تطوير البنية الأساسية فى المنشآت الشبابية والرياضية، فى مختلف المحافظات كبعد قومى هدفه حماية الشباب المصرى وتأهيلهم رياضيا، فى ظل احتياج الشباب فى الاسمرات لهذا المركز.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، أنه تم توفير 529 حضانة للاطفال المبتسرين، و214 سرير رضيع و171 جهاز إنعاش و120 جهاز قياس الصفراء و490 وحدة علاج الصفراء و285 جهاز تنفس صناعى، و314 جهاز ضغط المجرى الهوائى و2612 حقن للمضخات و1761 مضخة الحقن الوريدى، والتى بلغت قيمتهم 180 مليون جنيه، وذلك لسد العجز فى المستشفيات بالمناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة الصحة، مضيفًا أنه تم اطلاق مبادرة دكان الفرحة فى جامعتى المنيا وجنوب الوادى من خلال معرضين تضمنا توزيع 30 الف قطعة ملابس على 10 آلاف طالب وطالبة، كما تم فك كرب 6000 غارم وغارمة منهم 70 غارمة فى عيد الأم ضمن المبادرة الرئاسية سجون بلا غارمات .

كما استعرضت اللجنة، نتائج المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينفذها صندوق تحيا مصر، فخلال الفترة من 7 فبراير 2019 وحتى الان تم تنفيذ قوافل طبية فى محافظات السويس والشرقية والإسماعيلية والجيزة وبنى سويف، تضمنت إجراء فحص لنحو 8 آلاف شخص وعلاج 5 آلاف شخص وعمل نظارة لنحو 4181 شخص وإجراء 536 عملية جراحية، وتم عمل حملة فى 186 مدرسة بمحافظات الإسكندرية والشرقية والأقصر وقنا والمنيا وعمل نظارات طبية لنحو 11300 طالب وطالبة.