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شاهد فى دقيقة.. الطيور المهاجرة تغرد أجمل الألحان فى حب مصر

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:50 م
شاهد فى دقيقة.. الطيور المهاجرة تغرد أجمل الألحان فى حب مصر المصريين بالخارج
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كعادة الطيور المهاجرة من المصريين فى مثل هذه المواقف الوطنية، شهدت مقرات السفارات المصرية فى الدول العربية والأوروبية إقبالا كبيرا من قبل المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى أولى أيام التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

المصريون فى الخارج سطروا ملحمة وطنية جديدة فى النزول والمشاركة فى الاستفتاء مثل كثير من مواقفهم السابقة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، وذلك من خلال النزول والمشاركة ليكون تواجدهم أمام اللجان خير رد على الحملات المشبوهة التى نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية والتابعين لها لمنع نزول المصريين.


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شاهد فى دقيقة

الطيور المهاجرة

الاستفتاء

اليوم السابع بلس

تصويت المصريين بالخارج




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