سفير مصر بالخرطوم: المصريون بالسودان حرصوا على المشاركة فى الاستفتاء بكثافة

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أكد سفير مصر لدى السودان حسام عيسى، أن المصريين أثبتوا أنهم على درجة عالية من الوعى والفطنة، بحرصهم الكبير على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى انطلق بالخارج اليوم الجمعة ويتواصل غدا وبعد غد.

وقال عيسى - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن المصريين المتواجدين بالسودان على مختلف أطيافهم، حرصوا على المشاركة فى الاستفتاء، منوها بأن جميعهم أدلوا بأصواتهم بكل شفافية وفى يسر وسهولة تحت إشراف السفارة، موجها الشكر للسلطات السودانية التى قدمت كافة التسهيلات والتأمين اللازم لإتمام عملية التصويت.



وأكد عيسى أن حرص المصريين على المشاركة فى الاستفتاء نابع من حسهم الوطنى ورغبتهم فى ربط الأجيال الجديدة من الشباب، بوطنهم، حتى يتفاعلوا مع قضايا مصر ويساهموا فى رسم مستقبل بلادهم، متوقعا تزايد الإقبال خلال اليومين المقبلين.