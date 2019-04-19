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سفارة مصر فى واشنطن تجدد دعوة المصريين للمشاركة باستفتاء تعديلات الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:21 م
سفارة مصر فى واشنطن تجدد دعوة المصريين للمشاركة باستفتاء تعديلات الدستور الاستفتاء على الدستور
كتب محمد تهامى زكى
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جددت السفارة المصرية فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تذكير المصريين فى الولاية بموعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت: "تهدى سفارة جمهورية مصر العربية فى واشنطن أطيب تحياتها، وتتشرف بتذكير السادة المواطنين بأنه تقرر إجراء الاستفتاء علي تعديل بعض أحكام الدستور أيام الجمعة والسبت والأحد التى توافق 19 و 20 و 21 أبريل 2019 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بمقر السفارة المصرية فى واشنطن بالعنوان التالى: 3521 - International Ct NW, Washington, DC 20008.

ويحق لجميع المواطنين ممن بلغوا سن 18 عاما والمقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين الإدلاء بأصواتهم، ونود التنويه إلى أن التصويت يتطلب إبراز إما أصل بطاقة الرقم القومي (لايشترط أن تكون سارية) أو أصل جواز السفر المميكن (المدون به الرقم القومى) سارى الصلاحية، على أن يكون مدونًا بهما محل الإقامة فى جمهورية مصر العربية.

وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الزعيم عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

 

 

 


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