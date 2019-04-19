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سائحة من ناميبيا تعيش لحظات سرقة مرعبة أثناء زيارتها لجنوب أفريقيا.. فيديو

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:36 م
سائحة من ناميبيا تعيش لحظات سرقة مرعبة أثناء زيارتها لجنوب أفريقيا.. فيديو أثناء تحطيم زجاج السيارة
كتب ـ خالد إبراهيم
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دائما ما ينصح البعض باتخاذ اجراءات احتياطية أثناء السير فى بعض المناطق فى أفريقيا، بسبب زيادة حالات السرقة والسطو المسلح، ولكن فى الأغلب تكون هذه الحالات فى الليل، إلا أن جنوب أفريقيا شهدت قبل أيام قليلة واقعة سطو مسلح على سائحة من ناميبيا، ولكن فى وضح النهار.

صحيفة "ديلى ميل"، نشرت فيديو للسطو على الفتاة من قبل لصين، حيث قاما بسرقة السائحة القادمة من ناميبيا تحت تهديد السلاح، حيث كانت الشابة، البالغة من العمر 19 عاما، تزور صديقتها فى جوهانسبرج، حينما اندفع اللصوص بسيارتهم وصدموا سيارتها الصغيرة، فخرج لصان من سيارتهما وأطلق أحدهما النار على النافذة لإخافة الفتاة فيما وقف الثانى على غطاء السيارة الأمامى.

أثناء تحطيم زجاج السيارة
أثناء تحطيم زجاج السيارة

 

بعد اخراج الفتاة
بعد اخراج الفتاة

 

فتاة تمر بجانب الواقعة
فتاة تمر بجانب الواقعة

 

أجبر اللصان الفتاة على الخروج من سيارتها وقاما بشدها من شعرها، رغم بكاءها وصراخها وسط الطريق، إلا أنه لم يفكر أحدهم فى مساعدتها.

وتدرس الفتاة الطب فى جامعة جوهانسبيرج، وقد تمكن بعض المارة والجيران من استعادة السيارة المسروقة بعد 40 دقيقة، وطاردوا اللصين، كما تمكنوا من استعادة "الكمبيوتر المحمول" وحقيبة الفتاة وباقى أغراضها الدراسية .


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