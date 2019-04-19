روسيا: فنزويلا سددت فوائد ديون فى موعدها

رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسى أنطون سيليانوف قوله اليوم الجمعة إن فنزويلا سددت أحدث مدفوعات فوائد ديون إلى روسيا فى موعدها.

وكان من المقرر أن تسدد كراكاس فوائد تزيد عن 100 مليون دولار لروسيا فى نهاية الشهر الماضى.