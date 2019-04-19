video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: فنزويلا سددت فوائد ديون فى موعدها

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:46 م
روسيا: فنزويلا سددت فوائد ديون فى موعدها الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
رويترز
إضافة تعليق

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسى أنطون سيليانوف قوله اليوم الجمعة إن فنزويلا سددت أحدث مدفوعات فوائد ديون إلى روسيا فى موعدها.

وكان من المقرر أن تسدد كراكاس فوائد تزيد عن 100 مليون دولار لروسيا فى نهاية الشهر الماضى.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تحث واشنطن مجددا للتخلى عن خطط القوة تجاه فنزويلا

روسيا: التدخل العسكرى الأمريكى فى فنزويلا قد يصبح أمرا واقعا

نيكولاس مادورو

فنزويلا

روسيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة