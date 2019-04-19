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روسيا: تقرير مولر حول الانتخابات الأمريكية لم يتضمن شيئا يثير انتباه موسكو

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:53 ص
روسيا: تقرير مولر حول الانتخابات الأمريكية لم يتضمن شيئا يثير انتباه موسكو سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أعلن مدير دائرة شمال أمريكا بوزارة الخارجية الروسية جيورجى بوريسينكو، اليوم الجمعة، أن تقرير المدعى الأمريكى الخاص، روبرت مولر، بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، "لا يضم شيئا قد يثير انتباها لدى موسكو".

وقال بوريسينكو - فى تعليقه على التقرير، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "لا يوجد شيء يجلب انتباهنا.. إنه يؤكد بالفعل غياب أى أدلة على تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية.. لا يوجد هناك ولو دليل واحد".

وكان وزير العدل الأميركى بيل بار قد أعلن، أمس الخميس، أن تقرير مولر عن التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترمب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس، مضيفا أن تقرير المحقق الخاص يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترمب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية فى تدخلاتها فى الانتخابات الأمريكية.

 


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روسيا

تقرير مولر

الانتخابات الأمريكية

موسكو




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