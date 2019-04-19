روسيا: استغلال أمريكا للدولار سيؤثر سلبا على الثقة بهذه العملة مستقبلا

موسكو أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن استغلال الولايات المتحدة الأمريكية للدولار سيؤثر سلبا على الثقة بهذه العملة فى المستقبل.

وقال لافروف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - إن "الولايات المتحدة الأمريكية تسيء لموقع الدولار عالميا، وعلى المدى الطويل سيؤثر ذلك على مصداقية العملة الأمريكية"، مضيفا أن "الظروف التى تشكلت الآن فى الأسواق العالمية نتيجة الموقف الأمريكى تدل على ذلك، حيث يتم احتساب خسائر بمئات المليارات من الدولارات".

وانتقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - العام الماضى - سياسة العقوبات أحادية الجانب، التى تتبعها واشنطن والحروب التجارية، وأكد أن روسيا تتجه نحو الاستغناء عن الدولار فى تعاملاتها التجارية الخارجية، لكن ذلك لن يحدث على حساب مصالحها.

وخفضت روسيا - العام الماضى - استثماراتها فى سندات الخزانة الأمريكية بواقع 36 مليار دولار، لتصل فى يناير الماضى إلى 13.18 مليار دولار فقط، بعدما تخطت حيازتها فى ديسمبر 2017 حاجز الـ100 مليار دولار.

وفى الوقت نفسه، عملت روسيا على زيادة حيازاتها من الذهب، والذى بلغت قيمة احتياطاته مطلع الشهر الجارى نحو 90 مليار دولار، واحتياطات المعدن النفيس هى جزء من احتياطات روسيا الأجنبية التى بلغت فى أول أبريل الجارى قرابة 488 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى الروسي.