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رغم هطول الأمطار.. الجالية المصرية بالمغرب تدلى بأصواتها فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:13 م
رغم هطول الأمطار.. الجالية المصرية بالمغرب تدلى بأصواتها فى الاستفتاء صناديق الاستفتاء
الرباط (أ ش أ)
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توافد أعضاء الجالية المصرية، المقيمة بالمملكة المغربية، اليوم الجمعة، على مقر السفارة المصرية بالرباط للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للمملكة، وذلك رغم هطول الأمطار، وتمتد عملية التصويت على مدار ثلاثة أيام، وتنتهى مساء يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2019.

وقد حرص السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالرباط، وأعضاء السفارة، على الإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية.

وأشار السفير، الى انه تم التواصل مع رموز الجالية ودعوة اعضائها للتصويت وممارسة حقهم الدستوري؛ وفقا للقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة لتصويت المصريين بالخارح مع التأكيد أن ممارسة هذا الحق يعتبر دليلاً عمليا على قدرة ورغبة المصريين بالخارج فى المشاركة فى صياغة مستقبل وطنهم .

وأضاف أن أبناء الجالية المصرية فى المملكة المغربية، دائماً ما يعبرون عن الابتهاج لدى قدومهم الى السفارة للتعبير ديمقراطياً عن حقهم الانتخابى ويشيدون بالإجراءات والتسهيلات التى تتبعها السفارة فى إطار الضوابط الانتخابية للخروج بهذه المناسبة الديمقراطية فى أبهى صورها. موضحاً أن الجالية المصرية فى المغرب تزيد قليلا عن الألف شخص موزعين على مدن المغرب المختلفة.

وأعرب السفير أشرف إبراهيم عن تفاؤله بارتفاع عدد أبناء الجالية الذين سيمارسون حقهم الدستورى فى التصويت؛ لافتا أن يوم الجمعة فى المغرب هو يوم عمل؛ وأنه يتوقع أن يتزايد الإقبال على التصويت يومى العطلة الاسبوعية، السبت والأحد.

وأوضح انه تم التنسيق مع السلطات المغربية، لتأمين العملية الانتخابية أمام مقر السفارة، مؤكداً أن جميع أعضاء السفارة على أهبة الاستعداد لتنظيم عملية الاستفتاء وضمان أن تتم بسهولة ويسر لجميع أعضاء الجالية.

 


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