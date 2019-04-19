رئيس البرلمان: جلسات الحوار المجتمعى كانت ناجحة وأعطت صورة طيبة للبرلمان والبلاد

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى كانت ناجحة، وأعطت صورة طيبة للبرلمان والبلاد، وأنها تؤسس لحقبة جديدة من العمل البرلمانى تقوم على مساحة حرية الرأى وتبادل الأفكار، خاصة أن المجلس استمع لأكبر عدد ممكن من طوائف المجتمع وإطلاق المساحة للجميع دون مقاطعة أو إقصاء أو استبعاد، وأن المجتمع الصحى مجتمع متنوع ومتعدد الآراء، وعلينا قبول الرأى الآخر وأن نعود نفسنا على ثقافة التنوع، مشددا على أن المعارضة الوطنية هى التى تقول رأيها على أرضية وطنية ولا تستقوى بالخارج، والشعب المصرى يفهم ذلك جيداً ويستطيع أن يميز الفرق.

جاء ذلك فى أول حوار أجراه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إنجاز التعديلات الدستورية.