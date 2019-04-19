تيريزا ماى تصف مقتل صحفية فى أعمال شغب بأيرلندا الشمالية "بالمروع والأحمق"

لندن (أ ش أ)

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، مقتل الصحفية ليرا ماكى إثر إطلاق أعيرة نارية فى أعمال شغب بأيرلندا الشمالية "بالمروع والأحمق".

وأثنت ماى على الصحفية الشابة البالغة من العمر 29 عاما، قائلة "لقد ماتت أثناء تأدية عملها بشجاعة كبيرة"، وذلك حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها باللغة الانجليزية.

وكانت شرطة أيرلندا الشمالية وصفت إطلاق الرصاص على ليرا ماكى الذى وقع فى منطقة "كريجان" بلندنديرى بأنه "عمل إرهابي".

وتأتى أعمال العنف قبل أيام من إحياء الجمهوريين الذين يعارضون الوجود البريطانى فى أيرلندا الشمالية، ذكرى انتفاضة عام 1916 ضد الحكم البريطاني.