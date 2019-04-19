تعزيز الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية منعا للتكدس

كتب عبد الرحمن سيد

عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، الخدمات فى محيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول والتى تستمر لمدة 3 سنوات لإنشاء محطة مترو "جامعة الدول العربية" والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة نحو 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبو العز حتى دوران البرج الإدارى فى اتجاه ميدان النصر.

ونشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لرصد اى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.