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تعرف على إجراءات استخراج رخصة سلاح فى 6 خطوات

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:15 ص
تعرف على إجراءات استخراج رخصة سلاح فى 6 خطوات سلاح - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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إذا كنت ممكن يرغبون فى اقتناء سلاح نارى، وترغب فى ترخيصه، عليك اتباع هذه الخطوات:

1 ـ توجه إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامتك.

2 ـ تقديم طلب لمأمور القسم أو مركز الشرطة بترخيص سلاح.

3 ـ تسليم مستندات خاصة بك لبدء إجراء الترخيص.

4 ـ المستندات تشمل "فيش" وصورتين ومبررات الترخيص والمؤهل الدراسى وتحديد الغرض من الترخيص وشهادتين طبيتين.

5 ـ استلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره فى قواعد التعامل مع السلاح وكيفية استخدامه وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها.

6 ـ تقديم خطاب مركز التدريب بإتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت فى طلب الترخيص.


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ترخيص

ترخيص السلاح

تراخيص السلاح

رخص السلاح




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