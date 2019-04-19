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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 4.6 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:15 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 4.6 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 669 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 825 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
        
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 2.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.9 مليون ورقة منفذة على 444 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 68.42% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.58%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 389 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 50.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 478.2 مليون جنيه، بحجم تداول 74.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 22.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.7 مليار جنيه بحجم تداول 463.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 73.3 ألف عملية.
 

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