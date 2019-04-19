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تأمين الاستفتاء على الدستور تحت حماية رجال الجيش والشرطة ( فيديو جراف)

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:48 ص
تأمين الاستفتاء على الدستور تحت حماية رجال الجيش والشرطة ( فيديو جراف) الجيش
كتبت : دينا الحسيني
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تستقبل مقار اللجان الإنتخابية بالمحافظات خلال 48 ساعة الناخبين للإدلاء بأصواتهم حول تعديل مواد الدستور المقترحة ، لذلك كانت التجهيزات الأمنية لتأمين الناخبين  مبكرا.

وتخضع المقار الإنتخابية والناخبين وعددهم 10878 مركز إنتخابي على مستوي الجمهورية ،  61 مليون و300 ألف ناخب ، 368 لجنة عامة ، 13 ألفا و900 لجنة  فرعية لحماية رجال الجيش والشرطة  .

ورصدت " دوت مصر " الإجراءات الأمنية المشتركة التي اتخذتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية في عملية التأمين ،حيث  اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم

وتؤمن القوات المسلحة  المحافظات بطائرات مراقبة وسيارات بث مباشر، وتتولي القوات البحرية تشارك في تأمين اللجان وحدود مصر الساحلية ، وكذلك تأمين قناة السويس والتصدى لأى عدائيات تعرقل سير الإقتراع

أما  وزارة الداخلية الدعم لوجيستي لقوات تأمين المقار ، ومتابعة التأمين عبر " الفيديو كونفرانس " ، والتيسير علي كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ، وعمل حرم أمن ونقاط  فرز وتفتيش وأكمنة وتمركزات ثابتة ، وكذلك الدفع  بعناصر مدربة للتعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية ، نشر قوات التدخل السريع بكافة الطرق والمحاور 

 


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الاستفتاء على الدستور

التعديلات الدستوريه

الجيش المصرى




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