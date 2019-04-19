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بث مباشر.. وزيرة الهجرة تتابع استفتاء التعديلات الدستورية بغرفة عمليات الوزارة

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:27 م
بث مباشر.. وزيرة الهجرة تتابع استفتاء التعديلات الدستورية بغرفة عمليات الوزارة غرفة عمليات وزارة الهجرة
كتب محمد رضا
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تابعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملية الاستفتاء داخل سفارات وقنصليات مصر فى عواصم ومدن العالم، من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة، حيث تجرى المتابعة داخل الوزارة على قدم وساق لعمليات التوافد الكبيرة للمصريين على مقرات اللجان خارج مصر للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

جاءت عملية متابعة الأعمال داخل وزارة الهجرة، عبر بث مباشر ظهرت فيه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة، وهى تجلس على رأس طاولة فريق عمل الغرفة لمتابعة التطورات أول بأول، وكان هذا بعدما أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استعداد السفيرة نبيلة مكرم، للظهور فى بث مباشر من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة، حيث تجرى متابعة عمليات استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، وذلك فى أول يوم لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى مقرات السفارات والقنصليات المصرية بمختلف أنحاء العالم.

ويدلى المصريين فى الخارج بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستوريه خارج البلاد خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، فيما يدلى المصريين داخل البلاد بأصواتهم فى أيام 20 و21 و22 أبريل.

 
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غرفة عمليات وزارة الهجرة

 

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السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمحامى إسلام الغزولى

 

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السفيرة نبيلة مكرم تتابع عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

 

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متابعات استفتاء المصريين فى الخارج داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة
غرفة عمليات وزارة الهجرة (1)
 

 

غرفة عمليات وزارة الهجرة (2)
 

 

غرفة عمليات وزارة الهجرة (3)
 

 

غرفة عمليات وزارة الهجرة (4)
 

 

غرفة عمليات وزارة الهجرة (5)
 

 

غرفة عمليات وزارة الهجرة (6)
 

 


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