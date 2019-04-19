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بالرقم القومى اعرف لجنتك الانتخابيه فى الاستفتاء على الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:19 م
بالرقم القومى اعرف لجنتك الانتخابيه فى الاستفتاء على الدستور أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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تسهيلا على المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء الاستفتاء، وأعدت إعلاناً توعوياً عن الاستعلام عن طريق 3 وسائل مختلفة.
 
وتضمن الإعلان 3 وسائل للاستعلام عن لجان الاستفتاء من خلال:
 
موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالى، وإدخال رقمك القومى حتى تعرف مكان لجنتك.
 
 

الاتصال برقم 141

 
من خلال رقم الخط الساخن 141 ويمكن الاتصال به عبر أى خطوط ارضية أو محمولة.
 

رسالة نصية لـ 5151

 
من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية لـ 5151.
 
 

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