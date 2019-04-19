انتهاء ندب محيى عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

كتب لؤى على

انتهت فترة ندب الدكتور محيى الدين عفيفى ،الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية والذى تولى منصبه فى يوليو من عام 2014 .

يذكر ان الدكتور محيى الدين عفيفى حاصل على ليسانس الدعوة الإسلامية – كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة عام 1984 م – تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف،والماجستير – كلية أصول الدين بالقاهرة بالقاهرة 1991 تقدير ممتاز،و الدكتوراه – كلية أصول الدين بالقاهرة 1994 م تقدير " مرتبة الشرف الأولى"، كما حصل على درجة استاذ مساعد 1999م ،و على درجة أستاذ 2006 م.