video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 06:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتهاء ندب محيى عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:00 ص
انتهاء ندب محيى عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى
كتب لؤى على
إضافة تعليق

انتهت فترة ندب الدكتور محيى الدين عفيفى ،الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية والذى تولى منصبه فى يوليو من عام 2014 .

يذكر ان الدكتور محيى الدين عفيفى حاصل على ليسانس الدعوة الإسلامية – كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة عام 1984 م – تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف،والماجستير – كلية أصول الدين بالقاهرة بالقاهرة 1991 تقدير ممتاز،و الدكتوراه – كلية أصول الدين بالقاهرة 1994 م تقدير " مرتبة الشرف الأولى"، كما حصل على درجة استاذ مساعد 1999م ،و على درجة أستاذ 2006 م.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعى تهدد المجتمع

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

محيى الدين عفيفى

مشيخة الازهر

جامعة الازهر




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة