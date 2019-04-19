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الوطنية للانتخابات تعقد أول مؤتمر صحفى بشأن الاستفتاء غدا

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:16 م
الوطنية للانتخابات تعقد أول مؤتمر صحفى بشأن الاستفتاء غدا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات غدا السبت المؤتمر الصحفى الأول الخاص بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الهيئه فى تمام الساعة الرابعة عصرا
وتنطلق غدا السبت اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
 
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب ويبلغ عدد اللجان العامة 368 لجنة، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015  من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.
 
 

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