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"الوطنية للإنتخابات": تنسيق كامل مع وزارة الهجرة لتسهيل الاستفتاء بالخارج

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:45 ص
"الوطنية للإنتخابات": تنسيق كامل مع وزارة الهجرة لتسهيل الاستفتاء بالخارج المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أ ش أ
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أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة وبين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوفير كافة التسهيلات للمصريين بالخارج للادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد بدأت بالنسبة للمصريين بالخارج فى اللجان الفرعية التى حددتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المختلفة، موضحًا أن مقار تلك اللجان معلن عبر الموقع الإلكترونى للهيئة.

ودعا، المصريين بالخارج، إلى أن يدلى كل منهم بصوته من أجل الوطن، لتكون رسالة واضحة للعالم بإيجابية الشعب المصري، مؤكدًا أن كل مواطن مصرى بعيد عن وطنه يملك رباطًا وثيقًا يربطه بوطنه، وأن الإدلاء بالصوت فى الاستفتاء بالخارج حق لكل مواطن بلغ 18 عامًا.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات" أن الهيئة أنشأت لجان اقتراع فى مختلف الدول ، عدا 4 دول هى (ليبيا وسوريا واليمن والصومال)، نظرًا للظروف الأمنية بالغة التعقيد بتلك الدول والتى تحول دون إمكانية تأمين إجراء الاستفتاء بها.

وأضاف أن الهيئة اتخذت كافة التدابير لضمان الشفافية فى عملها، ومنها إنشاء قاعدة بيانات دائمة للمؤسسات والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدنى وقبول كل من تنطبق عليه الشروط التى وضعتها الهيئة ولم يتم رفض سوى من لم يستوف الشروط، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات دائمة للمؤسسات الصحفية والإعلامية.

 


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