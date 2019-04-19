الهجرة: خطوط ساخنة للرد على استفسارات المصريين بالخارج خلال الاستفتاء

كتب محمود راغب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية دليل قاطع على أنهم جزء من هذه الدولة، وطبقا للدستور المصرى، فهناك مادة بكاملها تتحدث عن دور المصريين بالخارج وضرورة مشاركتهم بكل الاستفتاءات وكل الانتخابات التى تحدث على أرض مصر، فلابد من ممارسة حقهم الدستورى.



وأضافت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش غرفة العمليات التى تعقدها الوزارة لمتابعة استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، أن غرفة العمليات التى أطلقتها وزارة الهجرة بدأت عملها من مساء أمس حيث بدأ الاستفتاء للمصريين بنيوزيلندا وأستراليا.



وأوضحت وزيرة الهجرة، ان الوزارة خصصت أرقام ساخنة لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى (Info.elections@emigration.gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التى يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.



وأكدت وزيرة الهجرة، أن الغرفة رصدت إقبال المصريين على صناديق الاقتراع منذ الصباح، لافته إلى أن الغرفة تعمل على الرد على كافة الشائعات والتى كان من بينها شائعة التصويت أون لاين.



ووجهت وزيرة الهجرة الشكر لكافة السفارات والقنصليات على جميع التسهيلات التى يقدموها لكبار السن وذوى الإعاقة، موضحة أن الغرفة رصدت اقبال المصريين بمختلف الدول من بينها الكويت والسعودية، موجهه التحية للمرأة المصرية لدورها فى حث أسرتها وذويها على النزول والمشاركة.



وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاركة ستظهر الصورة الإيجابية لمصر والمصريين بالخارج، مؤكدة على حرص الحكومة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التى تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أى مشاكل قد تواجهم، بما يضمن خروج هذا الاستفتاء فى صورة مشرفة تليق بمصر الجديدة وشعبها العظيم.