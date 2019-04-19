video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يعلن تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:17 ص
المغرب يعلن تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية
كتب وكالات
إضافة تعليق

أعلن المغرب، مساء أمس الخميس، تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية التى انهار برجها، إثر حريق مهول حطم أجزاء كبيرة منها فى العاصمة الفرنسية باريس الاثنين الماضي.

وجاء فى بيان للسفارة المغربية فى باريس بحسب "سبوتنيك": "السفير بن موسى أبلغ رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتي، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، قرر المغرب تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام"، وذلك حسب "وكالة الأنباء المغربية".

وأوضح البيان، أن بن موسى "جدد خلال محادثاته مع رئيس أساقفة باريس، التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذى اندلع فى كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس وتاريخ فرنسا ومحج الملايين من المؤمنين".

بدوره، شكر المطران أوبيتى السفيرالمغربي، ونقل خالص امتنانه وشكره للملك المغربى على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التى قام بها بابا الفاتيكان فرانسيس الأول للمغرب بدعوة من الملك، واللحظات القوية التى ميزت هذا الحدث.

واندلع حريق مهول، يوم الاثنين الماضي، فى سقف كاتدرائية نوتردام التى تعود للعصور الوسطى، واستمر نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء فى إخماده.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الفرنسية تحظر التظاهرات بمحيط كاتدرائية نوتردام غدًا

المغرب

أخبار المغرب

مساهمة مالية

بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية

كاتدرائية نوتردام




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة