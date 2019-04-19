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المجلس العسكرى بالسودان يصدر قرارات بإعفاء مسئولين من مناصبهم

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:33 م
المجلس العسكرى بالسودان يصدر قرارات بإعفاء مسئولين من مناصبهم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
الخرطوم (أ ش أ)
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أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسئولين من مناصبهم.

وبموجب القرارات التى أصدرها المجلس العسكرى، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبى موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومى للأدوية والسموم.

وقرر البرهان، تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات فى السودان.

وكان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، أصدر فى وقت سابق قرارا بإعفاء وكيل وزارة الخارجية المكلف بأعمال الوزير، بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه.

 


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