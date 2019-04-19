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الجمعة، 19 أبريل 2019 07:34 ص
خالد صلاح
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السلطات الأفغانية تحذر من انهيار مسار المحادثات مع طالبان

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:00 ص
السلطات الأفغانية تحذر من انهيار مسار المحادثات مع طالبان عناصر من الجيش الافغانى
كابل أ ش أ
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حذر مسؤول حكومى أفغانى بارز من انهيار مسار المحادثات الأفغانية -الأفغانية، قائلاً إن محادثات السلام المحلية باتت "على المحك".

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، الخميس عن مسؤول أفغانى بارز - لم تسمه - قوله إن المفاوضات فشلت بعد أن عارض الرئيس الأفغانى أشرف غنى قائمة المشاركين فيها وتشتمل 243 شخصاً.

وأوضحت الشبكة - نقلاً عن المسؤول الأفغانى - أن القائمة المشار إليها تختلف جزئياً عن قائمة أشرف غنى التى تشتمل على 250 شخصاً، ولم تعلق حركة طالبان على هذه التطورات حتى الآن.

يُشار إلى أن المحادثات - التى كان مقررا لها الجمعة - بين مسؤولى الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" وُصِفت بأنها خطوة أولية جوهرية فى طريق وضع نهاية للحرب فى أفغانستان.

 


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