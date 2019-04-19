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الجمعة، 19 أبريل 2019 03:05 ص
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السفارة المصرية فى بكين تفتح أبوابها للتصويت على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:00 ص
السفارة المصرية فى بكين تفتح أبوابها للتصويت على التعديلات الدستورية اقتراع
رسالة بكين: هانى محمد
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فتحت منذ قليل السفارة المصرية فى العاصمة الصينية بكين أبوابها أمام المصوتين على التعديلات الدستورية.
 
ودعت السفارة المصرية فى بكين، أبناء الجالية المصرية المقيمة فى الصين إلى إعمال حقهم الدستوري، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور من خلال لجنة التصويت فى مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بدأ من اليوم والسبت، والأحد.
 
وأوضحت السفارة أن عملية التصويت تتطلب الحضور الشخصى للناخب إلى مقر السفارة، وإحضار وثيقة إثبات شخصية "بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مثبت فيه الرقم القومى"، مشيرة إلى أنه يسمح أيضا للمواطنين الزائرين للصين خلال أيام الاستفتاء بالتصويت، بالإضافة إلى المقيمين بصفة دائمة.
 
 
وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أعلن أمس الأربعاء، عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة، والسبت، والأحد، من يوم 19 حتى 21 أبريل للمصريين بالخارج، وأيام السبت، والأحد، والاثنين، من يوم 20 حتى يوم 22 أبريل للمصريين بالداخل.
 
 
 

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