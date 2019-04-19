الجيش اليمنى: إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم زرعتها الميليشيات الحوثية بمحافظة الجوف

صنعاء أ ش أ

قوات الجيش اليمنى، بالتعاون مع المشروع السعودى لنزع الألغام "مسام" من إتلاف آلاف الألغام المتنوعة التى زرعتها الميليشيات الحوثية فى مناطق متفرقة بمحافظة الجوف شمال البلاد.

وقال مدير المركز الوطنى للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلى - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" الخميس- إنه تم إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم أرضى وفردى بعد أن تم انتزاعها من ثلاث مديريات محررة فى محافظة الجوف، من قبل المركز الوطنى وبالتعاون مع مشروع "مسام" السعودى والفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني.

من جانبه، أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد طه شمسان، أن الألغام الحوثية تشكل تهديدًا لحاضر ومستقبل الجوف والبلاد بشكل عام، معربا عن شكره لجهود المركز الوطنى للتعامل مع الألغام والمشروع السعودى مسام، ودورهم فى التخفيف من مخاطر الألغام التى زرعتها الميليشيات بكثافة فى جميع المناطق التى وصلت إليها.

وبحسب تقارير حقوقية، فقد بلغ عدد الألغام التى زرعتها الميليشيات الحوثية ما يقارب المليون لغم، وتسببت ألغام ومتفجرات الميليشيا فى مقتل وإصابة أكثر من 2584 مدنيا غالبيتهم من الأطفال والنساء.