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"الجنايات" تبدأ غدا محاكمة 6 متهمين بقتل "عربى" وسرقته فى العجوزة

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:00 ص
"الجنايات" تبدأ غدا محاكمة 6 متهمين بقتل "عربى" وسرقته فى العجوزة سرقه - ارشيفيه
كتبت إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، برئاسة المستشار على الهوارى، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل خليجى وسرقته فى العجوزة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة الغد لبدء المحاكمة.

 كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول عن أن الخادمة "عزيزة .م" 32 سنة، ربة منزل، مكنت الذئاب البشرية "على .ر" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن .ش" 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة الضحية وشل حركته حيث قيداه وطرحاه أرضا واستوليا على المبالغ المالية التى فى حوزته.

وأضافت التحقيقات: عندما حاول المجني عليه الاستغاثة انقض عليه المتهمان بكتم أنفاسه قاصدين ازهاق روحه ليتمكنا من السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين فى محيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامى.

واعترف المتهمون تفصيلا بارتكاب الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم فى مسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه من آثار مادية وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.


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ضبط لصين تخصصا فى سرقة المنازل بالجيزة

محكمة جنايات القاهرة

معهد أمناء الشرطة بطرة

المستشار على الهوارى

محاكمة 6 متهمين بقتل خليجى

سرقة فى العجوزة




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