احباط محاولة تشكيل عصابى تنفيذ عملية سرقة كابلات كهربائية بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث تأمين أكتوبر القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات الكهربائية، حيث تم ضبطهم أثناء توجههم لتنفيذ عملية سرقة، وحررمحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة ضباط مباحث تأمين أكتوبر للحالة الأمنية، فتمكنوا من القبض على 3 عاطلين يستقلون سيارة وبحوزتهم مقصين حديد، وبمواجهتهم اعترفوا أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة الكابلات الكهربائية، وكانوا في طريقهم لسرقة بعض الكابلات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.