إنفو جراف.. 4 شائعات حول تعديل الدستور أبرزها تقليل صلاحيات البرلمان

انتشرت فى الآونة السابقة عدد من الشائعات بشأن التعديلات الدستورية، منها على سبيل المثال أن التعديلات ستقلل من صلاحيات البرلمان، وطباعة أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الشائعات.

الشائعة:

•• التعديلات الدستورية الجديدة ستقلل من صلاحيات البرلمان.

الرد:

•• التعديلات لن تمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة.

•• لم تتعرض التعديلات للسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها إيجابيًا.

الشائعة:

•• طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى.

الرد:

•• تم نفى هذه الشائعة من قبل رئيس مجلس النواب.

•• على عبد العال: غير منطقى طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى والصيغة النهائية للتعديلات.

الشائعة:

•• التعديلات وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية خالصة.

الرد:

•• المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقًا فى اقتراح التعديلات الدستورية.

•• عدم احتواء التعديلات على أى إشارة تمس مدنية الدولة.

•• التعديلات تقترح ضمان حقوق أكثر للمدنيين وتمكينهم للمشاركة فى الحياة السياسية.

•• التعديلات تدعم المرأة والشباب والأقباط وذوى القدرات الخاصة.

الشائعة:

•• فرض غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تؤيد للتعديلات.

الرد:

•• نفتها وزارة التنمية المحلية وأكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين.