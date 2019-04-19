وأوضحت السفارة المصرية في فيينا أن عملية الاقتراع تمت في هدوء وسلاسة وأجواء طبيعية.



وأعرب مشرفون على الاستفتاء – فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا – عن رضائهم الكامل عن مستوى مشاركة المصريين في الاستفتاء، متوقعين أن تكون نسبة التصويت والمشاركة أعلى يومي السبت والأحد المقبلين بسبب عطلة نهاية الاسبوع في النمسا.



يذكر أن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج اتسمت في يومها الأول باهتمام وبتسهيلات جيدة من السفارة المصرية فى فيينا باشراف من السفير عمر عامر والقنصل العام محمد فرج وأعضاء البعثة. وتتواصل عملية التصويت يومي غدا وبعد غد.