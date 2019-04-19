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خالد صلاح
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إقبال تاريخى على لجان الاستفتاء بالخارج.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:48 م
إقبال تاريخى على لجان الاستفتاء بالخارج.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع
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تحت عنوان إقبال تاريخى على لجان الاستفتاء بالخارج، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، إقبال تاريخى على لجان الاستفتاء بالخارج.. أعلام مصر تزين طوابير الناخبين بأوروبا.. إقبال على المشاركة فى نيوزيلندا وأستراليا.. الولايات المتحدة تبدأ أول أيام التصويت.. و«الوطنية للانتخابات»: انتظام تصويت المصريين بالخارج ونتابع الاستفتاء أولاً بأول.
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ انفراد.. أول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد إنجاز التعديلات الدستورية: التعديلات تضمن استقلال القضاء واستقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها «الرئاسة».. هناك حزمة تشريعات حال موافقة الشعب فى الاستفتاء أهمها قانون الغرفة الثانية للبرلمان.. أتوقع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. إضافة مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة إقرار للأمر الواقع.. والشعب طالب قواته بالتدخل لحماية وإنقاذ مصر فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. نجاح الحوار المجتمعى يؤسس لحقبة جديدة تقوم على حرية الرأى.. المعارضة الوطنية تقول رأيها على أرضية وطنية ولا تستقوى بالخارج والشعب المصرى يفهم ذلك جيداً.. والذين يقدمون البلاغات ضد المعارضين يبحثون عن الشهرة ويرسلون رسائل خاطئة للداخل والخارج

 

ـ إقبال تاريخى على لجان الاستفتاء بالخارج.. أعلام مصر تزين طوابير الناخبين بأوروبا.. إقبال على المشاركة فى نيوزيلندا وأستراليا.. الولايات المتحدة تبدأ أول أيام التصويت.. و«الوطنية للانتخابات»: انتظام تصويت المصريين بالخارج ونتابع الاستفتاء أولاً بأول

ـ المصريون فى قطر على العهد.. طوابير الناخبين صفعة جديدة لـ«الحمدين».. إقبال كبير فى السعودية والبحرين والكويت.. والأعلام والأغانى الوطنية تستقبل الناخبين بالإمارات

 

 

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الدستور

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استفتاء التعديلات الدستورية

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على عبد العال

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