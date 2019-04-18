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بتكلفة وصلت 4 تريليون جنيه..

وزير القوى العاملة: 15300 مشروع قومى أصبحث واقعا حقيقيا

الخميس، 18 أبريل 2019 12:46 م
وزير القوى العاملة: 15300 مشروع قومى أصبحث واقعا حقيقيا المؤتمر القومي لشباب العمال
القليوبية إبراهيم سالم
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قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن مصر علي أعتاب مرحلة جديدة من التنمية والنمو رغم القرارات الإقتصادية الصعبة التي تحملها المواطن المصري بكل شجاعة في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن بشائر الإصلاح الإقتصادي ظهرت مع بداية العام الجاري 2019 بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إصلاح وزيادة الغجور اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
 
وأضاف سعفان، أن مصر في طريقها للتنمية والإنجاز، مدللا علي ذلك بنجاح القيادة السياسية في إطلاق 15300 مشروعا قوميا، أصبحت واقعا حقيقيا بتكلفة وصلت 4 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا يضع علي عاتق شباب مصر مهمة قومية بأن يكونوا فاعلين وأن يحافظوا علي هذه الإنجازات لأن الغد هو لهم .
 
وجاء ذلك، خلال كلمة وزير القوي العاملة في المؤتمر القومي لشباب العمال، حول مقتضيات الوطن السياسية والإجتماعية، والذي عقد اليوم في المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والنائب محمد وهب الله رئيس الإتحاد، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.
 
وجه الوزير، التهنئة لإتحاد شباب العمال، بمناسبة إعادة تشكيله، وإحيائه من جديد، بعد توقف منذ 30 عاما، مؤكدا أن الاتحاد يمثل جناحين هامين من أجنحة حماية المجتمع المصرى، وهما الشباب والعمال، وهما أخطر عنصرين في هذه المنظومة ومنوط بهما تنفيذ خطط الدولة .
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