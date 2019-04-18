وزير الداخلية البريطانى يطالب الشرطة بالحزم مع المتظاهرين المخترقين للقانون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن وزير الداخلية البريطانى ساجد جافيد أخبر الشرطة بضرورة تبنى نهج متشدد مع متظاهرى التغير المناخى، وحذر بأنه لا ينبغى السماح لأحد بانتهاك القانون دون عواقب.

وقال جافيد، بحسب ما أفادت الصحيفة، إنه يدين بكل تأكيد محتجى "تمرد الانقراض" الذين يخترقون القانون من خلال تعطيل وسط لندن.

وجاء هذا فى الوقت الذى انتقد فيه مسئول رفيع المستوى بالشرطة ضباط ظهروا يرقصون مع المحتجين فى سيرك أكسفورد، ووصف سلوكهم بأنه غير مقبول. وقال قائد شرطة العاصمة جين كونورز إن الضباط الذين تم نشرهم فى مظاهرات تمرد الانقراض سيتم تذكيرهم بمسئولياتهم فى أعقاب الواقعة.

وقال جافيد بعد كلمة مسئول الشرطة إن الجميع لهم الحق فى الاحتجاج السلمى، فهذا تقليد بريطانى راسخ وحجر زاوية فى الديمقراطية التى يعيشون فيها، لكن ليس لدى لناس الحق فى خرق القانون وتعطيل حياة الآخرين.

وتابع جافيد بصرامة قائلا: إنه يدين تماما أى محتجين يخرجون عن حدود القانون، فليس لهم الحق فى التسبب فى أى بؤس لملايين من الأشخاص الذين يحاولون عيش حياتهم اليومية، والسلوك غير القانونى لا يمكن التسامح معه.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تتخذ الشرطة موقفا حازما وتستخدم قوة القانون كاملة.