وزيرا الشباب والقوى العاملة يشاركان بالمؤتمر القومى لشباب العمال بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

وصل منذ قليل، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، لدار المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، للمشاركة بالمؤتمر القومى لشباب العمال حول تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية، بحضور اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب محمد وهب الله.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، استعراض المواد الدستورية المقترحة للتعديل، مع فتح باب المناقشة مع الحضور حول تلك المواد، حيث يهدف المؤتمر إلى المشاركة بفاعلية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجارى.