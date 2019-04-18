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وزيرا الشباب والقوى العاملة يشاركان بالمؤتمر القومى لشباب العمال بشبرا الخيمة

الخميس، 18 أبريل 2019 10:19 ص
وزيرا الشباب والقوى العاملة يشاركان بالمؤتمر القومى لشباب العمال بشبرا الخيمة مؤتمر القومى لشباب العمال
القليوبية إبراهيم سالم
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وصل منذ قليل، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، لدار المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، للمشاركة بالمؤتمر القومى لشباب العمال حول تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية، بحضور اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب محمد وهب الله.
 
وصول-وزيرا-الشباب-والرياضة-والقوى-العاملة-لدار-المؤسسة-العمالية-(1)
 
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، استعراض المواد الدستورية المقترحة للتعديل، مع فتح باب المناقشة مع الحضور حول تلك المواد، حيث يهدف المؤتمر إلى المشاركة بفاعلية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وصول-وزيرا-الشباب-والرياضة-والقوى-العاملة-لدار-المؤسسة-العمالية-(2)
 
وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجارى.
 

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