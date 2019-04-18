وزيرا السياحة والاثار يصطحبان عدد من السفراء الأجانب فى جولة تفقدية بالأقصر

كتبت آمال رسلان – أحمد مرعى

رافقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، ووزير الاثار خالد العنانى؛ عدد من السفراء الأجانب فى جولة لعدد من الأماكن الأثرية بالأقصر.

وقامت الوفود المشاركة بزيارة مقبرة الملكة نفرتارى بوادى الملكات فى الأقصر ، والتى تعد من افخم المقابر بوادى الملكات، فمقبرتها منسقة ونقوشها من أجمل النقوش على جدران المقابر ؛ بالإضافة الى المقابر الفرعونية بمنطقة دير المدينة.

وأعرب السفراء ، المشاركون فى الجولة عن إعجابهم الشديد بالحضارة المصرية القديمة؛مؤكدين أن مصر مليئة بالاثار الزاخرة والقيمة التى تجعلها دوما قبلة لأى سائح ، واصطحبا الوزيران فى هذه الجولة عدد من السفراء الأجانب والفنانين منهم الفنانة ليلى علوى والفنانة يسرا.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث، وخاصة فى ظل التعاون الذى تشهده وزارتى السياحة والآثار من خلال تنظيم حدث واحد بهدف واحد يجمع كافة الجهات والأطراف المعنية وذات الصلةذ، مؤكدة على دعم الحكومة لقطاع الآثار والسياحة.

وأشارت الوزيرة ، إلى أنه على الرغم من انحسار السياحة الثقافية عالميا إلا أن الاكتشافات الاثرية الجديدة ووجود الاثار المصرية بالمعارض بالخارج توجه نظر العالم من جديد إلى أن مصر لا زال بها الكثير والكثير لم يعرفه العالم حتى الآن ، مضيفة أن الاثار المصرية لم تقتصر على الأهرامات فقط ولم يعد حلم السائح بالخارج رؤية الأهرامات فقط، إنما هناك آثار هامة بمحافظات سياحية كثيرة منها المنيا والأقصر.