video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرا السياحة والاثار يصطحبان عدد من السفراء الأجانب فى جولة تفقدية بالأقصر

الخميس، 18 أبريل 2019 08:24 م
وزيرا السياحة والاثار يصطحبان عدد من السفراء الأجانب فى جولة تفقدية بالأقصر تمثال رمسيس بالأقصر
كتبت آمال رسلان – أحمد مرعى
إضافة تعليق
رافقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، ووزير الاثار خالد العنانى؛ عدد من السفراء الأجانب فى جولة لعدد من الأماكن الأثرية بالأقصر.
 
وقامت الوفود المشاركة بزيارة مقبرة الملكة نفرتارى بوادى الملكات فى الأقصر ، والتى تعد من افخم المقابر بوادى الملكات، فمقبرتها منسقة ونقوشها من أجمل النقوش على جدران المقابر ؛ بالإضافة الى المقابر الفرعونية بمنطقة دير المدينة.
 
وأعرب السفراء ،  المشاركون فى الجولة عن إعجابهم الشديد بالحضارة المصرية القديمة؛مؤكدين أن مصر مليئة بالاثار الزاخرة والقيمة التى تجعلها دوما قبلة لأى سائح ، واصطحبا الوزيران فى هذه الجولة عدد من السفراء الأجانب والفنانين منهم الفنانة ليلى علوى والفنانة يسرا.
 
ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث، وخاصة فى ظل التعاون الذى تشهده وزارتى السياحة والآثار من خلال تنظيم حدث واحد بهدف واحد يجمع كافة الجهات والأطراف المعنية وذات الصلةذ، مؤكدة على دعم الحكومة لقطاع الآثار والسياحة.
 
وأشارت الوزيرة ،  إلى أنه على الرغم من انحسار السياحة الثقافية عالميا إلا أن الاكتشافات الاثرية الجديدة ووجود الاثار المصرية بالمعارض بالخارج توجه نظر العالم من جديد إلى أن مصر لا زال بها الكثير والكثير لم يعرفه العالم حتى الآن ، مضيفة  أن الاثار المصرية لم تقتصر على الأهرامات فقط ولم يعد حلم السائح بالخارج رؤية الأهرامات فقط، إنما هناك آثار هامة بمحافظات سياحية كثيرة منها المنيا والأقصر.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زاهى حواس يهدى نسخة من " قبعته وكتابة " إلى رئيس الوزراء

صور.. رئيس الوزراء يشهد إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى بعد ترميمه

السياحة

الاثار

سفراء اجانب

الاقصر

مواقع اثرية

اخبار مصر




لا تفوتك
4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة