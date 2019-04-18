ننشر أول صور لتصويت المصريين فى نيوزيلندا على التعديلات الدستورية

كتب- أحمد جمعة

شهدت السفارة المصرية فى العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون إقبالا من المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية بعدما فتحت السفارة أبوابها أمام المصوتين على التعديلات الدستورية، لتكون أول سفارة مصرية تستقبل المصوتين على التعديلات فى الخارج.



المصريون فى نيوزيلندا

بدوره، قال السفير المصرى فى نيوزيلندا طارق الوسيمى أن السفارة المصرية فى فتحت أبوابها لأبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور ، مؤكدا على أن السفارة أنجزت كافة الاستعدادات للازمة وأخطرت الجالية المصرية لحثها على المشاركة.



المصريون فى نيوزبلندا

وطالب السفير طارق الوسيمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، المواطنين المصريين بالمشاركة فى الاستفتاء على بعض مواد الدستور، مؤكدا أن ذلك حق دستورى أصيل للمواطنين المصريين وعليهم الإدلاء بآرائهم لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر، مؤكدا ان المصريين فى الخارج على وعى تام بحقوقهم الدستورية ومتحمسين للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.



السفير طارق الوسيمى

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.