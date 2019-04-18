video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 12:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ننشر أول صور لتصويت المصريين فى نيوزيلندا على التعديلات الدستورية

الخميس، 18 أبريل 2019 11:41 م
ننشر أول صور لتصويت المصريين فى نيوزيلندا على التعديلات الدستورية تصويت المصريين فى نيوزيلندا
كتب- أحمد جمعة
إضافة تعليق

شهدت السفارة المصرية فى العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون إقبالا من المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية بعدما فتحت السفارة أبوابها أمام المصوتين على التعديلات الدستورية، لتكون أول سفارة مصرية تستقبل المصوتين على التعديلات فى الخارج.

 

المصريون فى نيوزيلندا
المصريون فى نيوزيلندا

 

بدوره، قال السفير المصرى فى نيوزيلندا طارق الوسيمى أن السفارة المصرية فى فتحت أبوابها لأبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور ، مؤكدا على أن السفارة أنجزت كافة الاستعدادات للازمة وأخطرت الجالية المصرية لحثها على المشاركة.

 

المصريون فى نيوزبلندا
المصريون فى نيوزبلندا

 

وطالب السفير طارق الوسيمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، المواطنين المصريين بالمشاركة فى الاستفتاء على بعض مواد الدستور، مؤكدا أن ذلك حق دستورى أصيل للمواطنين المصريين وعليهم الإدلاء بآرائهم لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر، مؤكدا ان المصريين فى الخارج على وعى تام بحقوقهم الدستورية ومتحمسين للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

 

السفير طارق الوسيمى
السفير طارق الوسيمى

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير المصرى فى نيوزيلندا: المصريون بالخارج على وعى تام بحقوقهم الدستورية

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة